В России цены на пшеницу превысили стоимость нефти

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Внутрироссийские цены на пшеницу выросли за неделю на 1 тысячу рублей и достигли 13,3 тысячи рублей за тонну. Таким образом стоимость зерна уже обогнала нефтяные котировки.

Это максимальный уровень цен на пшеницу за всю историю, сообщает «Коммерсант».

Эксперты считают основными причинами такого взлета падающий курс рубля и высокие мировые цены.

Как пишут аналитики, переработчики и экспортеры активно поднимают закупочные цены. При этом многие владельцы зерна готовы продать урожай за «относительно приемлемую цену».

Директор «Совэкона» Андрей Сизов не исключает, что удорожание зерна на внутреннем рынке приведет к усилению давления на Минсельхоз со стороны основных потребителей, мукомолов и животноводов с целью введения каких-либо ограничений.