На ТОСЭР «Нижнекамск» хотят привлечь инвестора для производства масок

Центр по поддержке и развитию предпринимательства Нижнекамска ищет инвесторов для создания производства средств защиты — одноразовых масок и плащей, информация об этом опубликована на странице центра во «ВКонтакте».

Производство планируется разместить на ТОСЭР «Нижнекамск».

Инвестору готовы предоставить готовые площади промышленного парка со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что инвестор из Подмосковья ищет в Набережных Челнах помещение под производство товаров из нетканых материалов: медицинских масок, салфеток, бахил, одноразовых плащей и пр.

