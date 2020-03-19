Инвестор из Подмосковья намерен вложить 250 млн рублей в производство масок и бахил в Челнах

Инвестор из Подмосковья ищет в Набережных Челнах помещение под производство товаров из нетканых материалов: медицинских масок, салфеток, бахил, одноразовых плащей и пр.

Бизнесмен намерен вложить в проект 250 млн рублей и создать 50 новых рабочих мест.

Компания готова начать работу и стать резидентом ТОСЭР Челнов уже до конца 2020 года, сообщил заместитель руководителя исполкома Эльдар Тимергалиев.

По его словам, потенциального резидента привлекает географическое расположение Набережных Челнов — оно логистически очень выгодно.

Бизнесмен уже готов арендовать помещение площадью 2,5—3,5 тыс. кв. метров. По данным Chelny-biz.ru, он планирует найти объект в относительной близости к трассе М-7.

Ранее депутат Госсовета РТ и замгендиректора ПАО «КАМАЗ» Ильдар Шамилов предложил создать в городе производство медицинских масок.

