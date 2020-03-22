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Происшествия

На челнинском предприятии произошел пожар из-за разлива топлива

18:59, 22.03.2020

В Набережных Челнах на территории БСИ произошел пожар.

ЧП случилось в Ремонтном проезде накануне вечером.

По предварительным данным, на одном из предприятий в котельной загорелось разлитое отработанное масло.

Кроме того, огонь полностью охватил автомобиль «Форд Транзит», пишут «Челнинские известия».

В результате случившегося пострадавших нет, сумму ущерба предстоит установить.

По версии специалистов, причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерируюших агрегатов и устройств.

Ранее сообщалось, что в зеленодольских «Полукамушках» загорелись два дома.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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