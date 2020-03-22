На челнинском предприятии произошел пожар из-за разлива топлива
В Набережных Челнах на территории БСИ произошел пожар.
ЧП случилось в Ремонтном проезде накануне вечером.
По предварительным данным, на одном из предприятий в котельной загорелось разлитое отработанное масло.
Кроме того, огонь полностью охватил автомобиль «Форд Транзит», пишут «Челнинские известия».
В результате случившегося пострадавших нет, сумму ущерба предстоит установить.
По версии специалистов, причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерируюших агрегатов и устройств.
Ранее сообщалось, что в зеленодольских «Полукамушках» загорелись два дома.
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