Пять военнослужащих Северного флота РФ пострадали при взрыве боеприпаса

Пять военнослужащих Северного флота РФ пострадали в результате взрыва боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, взрыв произошел на складе завода в микрорайоне Росляково. На предприятии находятся боеприпасы разного калибра.

После взрыва пожар не произошел.

Предположительно, причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности при обращении с боеприпасом. По предварительным данным, двое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии, у троих — состояние средней степени тяжести.

В Минобороны заявили, что пострадавших военных доставили в госпиталь. Угрозы их жизни нет. Комиссия Северного флота проводит проверку после ЧП.