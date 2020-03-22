Соцсети: в Казани возле дорог начали продавать пятилитровые бутылки с антисептиком
В Казани на Оренбургском тракте возле дороги начали продавать пятилитровые бутылки с антисептиком. Видео поделились пользователи соцсетей.
На кадрах видно, как возле проезжей части стоит нарисованный плакат с надписью «антисептик для рук» и небольшая пирамидка из пятилитровых бутылок.
«Самое главное — хотеть зарабатывать, а на чем зарабатывать — это подскажет ситуация в мире», — подытожил автор видео.
Ранее сообщалось, что в Татарстане два предприятия расширили производство антисептиков.
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