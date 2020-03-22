Соцсети: в Казани возле дорог начали продавать пятилитровые бутылки с антисептиком

Фото: скриншот

В Казани на Оренбургском тракте возле дороги начали продавать пятилитровые бутылки с антисептиком. Видео поделились пользователи соцсетей.

На кадрах видно, как возле проезжей части стоит нарисованный плакат с надписью «антисептик для рук» и небольшая пирамидка из пятилитровых бутылок.

«Самое главное — хотеть зарабатывать, а на чем зарабатывать — это подскажет ситуация в мире», — подытожил автор видео.

Ранее сообщалось, что в Татарстане два предприятия расширили производство антисептиков.

