В Удмуртии выявили два случая заражения коронавирусом

В Удмуртиии выявили два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице во «ВКонтакте».



По его словам, оба случая являются завозными: один — из Швейцарии, другой — из Венгрии.

Сейчас заболевшие находятся на лечении в Республиканской клинической инфекционной больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное. До подтверждения заболевания они находились на самоизоляции, уточнил глава Удмуртии.

Уточняется, что проведены все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия: определен круг контактных лиц, проведено лабораторное обследование — результаты отрицательные.

Отметим, что до 22 марта зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом нового типа в республике не было.

Напомним, в России за сутки обнаружили 53 новых случая коронавируса. Таким образом, число заболевших увеличилось до 306. По состоянию на 21 марта также выздоровели 16 человек.



В Татарстане вчера подтвердилось пять новых случаев заражения, число заболевших в республике увеличилось до шести.