В Удмуртии выявили два случая заражения коронавирусом
В Удмуртиии выявили два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице во «ВКонтакте».
По его словам, оба случая являются завозными: один — из Швейцарии, другой — из Венгрии.
Сейчас заболевшие находятся на лечении в Республиканской клинической инфекционной больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное. До подтверждения заболевания они находились на самоизоляции, уточнил глава Удмуртии.
Уточняется, что проведены все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия: определен круг контактных лиц, проведено лабораторное обследование — результаты отрицательные.
Отметим, что до 22 марта зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом нового типа в республике не было.
Напомним, в России за сутки обнаружили 53 новых случая коронавируса. Таким образом, число заболевших увеличилось до 306. По состоянию на 21 марта также выздоровели 16 человек.
В Татарстане вчера подтвердилось пять новых случаев заражения, число заболевших в республике увеличилось до шести.ОбществоВластьМедицина Удмуртия
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