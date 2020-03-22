В Татарстане за пошив многоразовых масок сели студенты колледжей

Студенты и преподаватели татарстанских колледжей и техникумов начали шить многоразовые медицинские маски.

Маски шьют в Кукморском и Нурлатском аграрных колледжах, Нижнекамском и Чистопольском многопрофильных колледжах, в Камском строительном колледже им. Батенчука, в Казанском торгово-экономическом колледже и Казанском колледже технологии и дизайна. При пошиве используют материал из отбеленной бязи, флизелина и ситца. Такие маски необходимо менять каждые 3—4 часа, затем стирать и проглаживать утюгом с обеих сторон на максимальных температурах, передает Минобр РТ.

Шить маски было решено в первую очередь для собственных нужд в сложную эпидемиологическую обстановку. Также маски передаются туда, где они больше всего необходимы.

