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Татарстану выделено 185 млн рублей на развитие городской среды

22:23, 21.03.2020
Татарстану выделено 185 млн рублей на развитие городской среды
Фото: realnoevremya.ru

Правительство РФ выделило Татарстану 185 млн рублей на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Документ о распределении 5 млрд рублей опубликован на сайте кабмина РФ.

«Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», — говорится в документе.

Бюджетные ассигнования будут направлены на реализацию в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Общество Татарстан
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