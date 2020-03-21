Татарстану выделено 185 млн рублей на развитие городской среды

Правительство РФ выделило Татарстану 185 млн рублей на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Документ о распределении 5 млрд рублей опубликован на сайте кабмина РФ.

«Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», — говорится в документе.

Бюджетные ассигнования будут направлены на реализацию в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

