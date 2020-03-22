В Татарстане рыбак на дрейфующей льдине ни за что не хотел оставлять снегоход

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане спасатели сняли с дрейфующей льдины еще пять рыбаков. Один из любителей подледной рыбалки отказывался покинуть льдину без своего снегохода.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, пока спасатели уговаривали рыбака вблизи н.п. Атабаево Лаишевского района, льдину площадью несколько гектар относило в сторону Камского Устья.

«Спасателям пришлось немало потрудиться в поисках наиболее безопасного пути. В итоге в сопровождении СВП «Хивус-10» горе-водитель добрался на своем снегоходе до берега — где по льду, а где и по воде», — рассказали в пресс-службе ведомства.

От медицинской помощи спасенные отказались. Однако на берегу их ждала полиция. На мужчин составят административный протокол.



Ранее сообщалось о девяти спасенных рыбаков.