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В Татарстане спасли девять человек с оторвавшейся льдины

17:35, 21.03.2020
В Татарстане спасли девять человек с оторвавшейся льдины
Фото: МЧС по РТ

В Татарстане спасатели в ходе патрулирования возле села Атабаево в Лаишевском районе спасли и доставили на берег девять человек с оторвавшейся льдины.

Сообщение о ЧП патруль получил сегодня днем.

Прибыв к месту происшествия, спасатели и инспекторы ГИМС с двух оторвавшихся льдин, которые были на расстоянии 3-х км от берега, доставили девять человек.

Отмечается, что среди них не было детей.

От медицинской помощи спасённые отказались, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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