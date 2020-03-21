В Татарстане спасли девять человек с оторвавшейся льдины

Фото: МЧС по РТ

В Татарстане спасатели в ходе патрулирования возле села Атабаево в Лаишевском районе спасли и доставили на берег девять человек с оторвавшейся льдины.

Сообщение о ЧП патруль получил сегодня днем.

Прибыв к месту происшествия, спасатели и инспекторы ГИМС с двух оторвавшихся льдин, которые были на расстоянии 3-х км от берега, доставили девять человек.

Отмечается, что среди них не было детей.

От медицинской помощи спасённые отказались, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.