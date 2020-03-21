При взрыве газа в бане в Башкирии пострадали два ребенка и взрослый
При взрыве газа в частной бане в башкирском селе пострадали два ребенка и один взрослый.
Инцидент произошел в селе Мраково Кугарчинского района в 18.23 (16.23 мск).
Как уточнили в МЧС по РБ, воспламенение газовоздушной смеси в бане произошло от газовой горелки.
В результате происшествия погибших нет, все пострадавшие были доставлены в больницу, передает «РИА Новости».
Уточняется, что пожар после взрыва потушили соседи до прибытия пожарного расчета.
Ранее сообщалось, что в Мелеузе в Башкирии на заправке в машине взорвался газовый баллон.
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