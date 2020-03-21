При взрыве газа в бане в Башкирии пострадали два ребенка и взрослый

При взрыве газа в частной бане в башкирском селе пострадали два ребенка и один взрослый.

Инцидент произошел в селе Мраково Кугарчинского района в 18.23 (16.23 мск).

Как уточнили в МЧС по РБ, воспламенение газовоздушной смеси в бане произошло от газовой горелки.

В результате происшествия погибших нет, все пострадавшие были доставлены в больницу, передает «РИА Новости».

Уточняется, что пожар после взрыва потушили соседи до прибытия пожарного расчета.

Ранее сообщалось, что в Мелеузе в Башкирии на заправке в машине взорвался газовый баллон.

