В Башкирии на заправке в машине взорвался газовый баллон

Фото: пресс-служба МЧС по РБ

В Мелеузе в Башкирии на заправке в машине взорвался газовый баллон.

Как уточнили в пресс-службе МЧС по Башкирии, взрыв газового баллона в багажном отсеке машины произошел при заправке Рено Логана. В момент взрыва в автомобиле никого не было, водитель находился у кассы.

Пожарная охрана не вызывалась, погибших и пострадавших нет. Разрушений на АГЗС нет, уточнили в ведомстве.