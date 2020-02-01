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В Башкирии на заправке в машине взорвался газовый баллон

15:19, 01.02.2020
В Башкирии на заправке в машине взорвался газовый баллон
Фото: пресс-служба МЧС по РБ

В Мелеузе в Башкирии на заправке в машине взорвался газовый баллон.

Как уточнили в пресс-службе МЧС по Башкирии, взрыв газового баллона в багажном отсеке машины произошел при заправке Рено Логана. В момент взрыва в автомобиле никого не было, водитель находился у кассы.

Пожарная охрана не вызывалась, погибших и пострадавших нет. Разрушений на АГЗС нет, уточнили в ведомстве.

Происшествия Башкортостан
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