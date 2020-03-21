Минниханов поручил чиновникам продолжить принимать граждан в штатном режиме

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе совещания в Доме правительства РТ заявил, что органы госвласти должны продолжить принимать граждан в штатном режиме, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию.



«Несмотря на текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, все органы госвласти должны работать в штатном режиме. Не должно быть такого, чтобы наш гражданин не смог обратиться в то или иное ведомство», — отметил глава республики.

Также Минниханов поручил чиновникам посещать магазины, рынки и аптеки для того, чтобы проконтролировать наличие необходимых товаров и для мониторинга цен, передает пресс-служба президента РТ.