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Минниханов поручил чиновникам продолжить принимать граждан в штатном режиме

16:00, 21.03.2020
Минниханов поручил чиновникам продолжить принимать граждан в штатном режиме
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе совещания в Доме правительства РТ заявил, что органы госвласти должны продолжить принимать граждан в штатном режиме, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию.

«Несмотря на текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, все органы госвласти должны работать в штатном режиме. Не должно быть такого, чтобы наш гражданин не смог обратиться в то или иное ведомство», — отметил глава республики.

Также Минниханов поручил чиновникам посещать магазины, рынки и аптеки для того, чтобы проконтролировать наличие необходимых товаров и для мониторинга цен, передает пресс-служба президента РТ.

ОбществоВласть Татарстан
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