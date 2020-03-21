В Татарстане задержаны лидеры экстремистской секты «Нурджулар» — оперативное видео обысков

Фото: УФСБ по РТ

УФСБ России по РТ задержало лидеров международной религиозной экстремистской организации «Нурджуллар» (деятельность запрещена решением Верховного суда России от 10 апреля 2008 года). С 2015 года они вербовали в секту новых адептов и проводили конспиративные собрания.

Обыски по четырем адресам у подозреваемых и их пособников прошли 18 марта. Изъято 17 экземпляров печатных изданий, внесенных в федеральный перечень экстремистских материалов, рукописные материалы и электронные носители, содержащие сведения об организационной структуре, направлениях деятельности и составе группы.



Лидер экстремистской ячейки заключен под стражу сроком на два месяца. Следственные действия продолжаются.

