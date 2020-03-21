В Татарстане перенесут практику в техникумах и колледжах

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов заявил, что практику в средних специальных учебных заведениях РТ перенесут на более поздний срок.



«В этом ничего страшного нет. Мы в любом случае уложимся в программу», — сказал он во время посещения Казанского педагогического колледжа.

Глава ведомства обсудил с руководителями ссузов сложность перехода на дистанционное обучение, так как у заведений разные профили. Кроме того, не все предметы разрешено преподавать дистанционно, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«У каждого из вас свои наработки есть, каждый для себя что-то возьмет здесь. Нам надо все это сделать максимально быстро. У меня никакого страха перед этим нет. Просто мало времени. Если в школах есть недельные каникулы, то мы с вами уже находимся в процессе дистанционного обучения. У нас времени на раскачку нет», — обратился Бурганов к руководителям ссузов.

Ранее Минобрнауки Татарстана перенесло конкурсы и олимпиады из-за угрозы коронавируса.