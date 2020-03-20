В Татарстане за прошлый год выявили почти два десятка картельных сговоров

По итогам 2019 года Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану выявило 19 картельных соглашений, а за 2,5 последних месяца уже было два картельных соглашения, еще одно дело — на стадии рассмотрения с перспективой признания нарушения. Об этом рассказала сегодня во время видеоконференции УФАС по РТ врио начальника отдела антимонопольного контроля Екатерина Дубровина.

Она отметила, что количество нарушений по Татарстану растет. За три года, с 2015 по 2018 год, УФАС выявило 30 картельных соглашений. Общая сумма штрафов предприятиям за прошлый год превысила 46 млн рублей.

Также Дубровина перечислила серьезные нарушения. Так, возросло количество случаев, когда не проводятся торги, вместо этого хозяйствующие субъекты заключают прямые договоры вопреки нормам действующего законодательства.

В течение прошлого года «Пятерочка» и «Магнит» открыли новые точки также с нарушениями — в тех районах, где доля этих сетей превышала 25% среди субъектов розничной торговли. Антимонопольная служба получила много жалоб, связанных с расчетами за твердые коммунальные отходы, в отношении региональных операторов. Кроме того, врио начальника отдела отметила, что имел место картельный сговор во время проведения торгов между субъектами, которые с 2014 года занимались системами электроосвещения на дорогах регионального значения.

Ранее УФАС по Татарстану не зафиксировало сговора при формировании дефицита масок.