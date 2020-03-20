В Татарстане экс-сотрудника колонии заподозрили в получении взятки после показаний бывшей подруги осужденного

Следственные органы Следственного комитета РФ по РТ возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ИК-2 УФСИН России по РТ, а также 33-летнего бывшего осужденного колонии.

Они подозреваются в совершении преступлений, получении и даче взятки.

По версии следствия, летом 2019 года осужденный, сидевший за кражу в колонии, предложил младшему инспектору взятку за ослабление режима содержания, в том числе личных досмотров, и возможность ходить в гражданской одежде.

Далее 39-летняя знакомая осужденного, с которой он познакомился по переписке, по его просьбе перевела на счет сотрудника колонии 30 тыс. рублей.

После освобождения осужденный перестал общаться с женщиной, а та сообщила обо всем полицейским.

Причастность к совершению преступления бывшие сотрудник колонии и осужденный признали в полном объеме.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе Следкома РТ.