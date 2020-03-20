В Центробанке не видят необходимости введения прямых выплат россиянам от государства

Центробанк не видит необходимости в введении прямых выплат гражданам от государства для поддержания спроса и потребительской активности, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, страны прибегают к такой мере, когда все другие способы поддержки исчерпаны.

«Многие страны прибегают к этой мере, когда все другие исчерпаны: и снижены ставки до нуля, иногда и в отрицательную область, и обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, когда раздуваются балансы центральных банков. Когда это уже перестает влиять на повышение спроса, на кредитную активность и так далее, обсуждаются эти темы. Эффективность их тяжело оценить. <…> В нашей ситуации такой необходимости, конечно, нет», — отметила глава ЦБ.