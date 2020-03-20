Набиуллина: мы не будем расширять список системно значимых банков

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что список системно значимых банков расширяться не будет.



По ее словам, в ЦБ не видят потребности в докапитализации банков.

Также она подчеркнула, что никто из банков с такими просьбами к ним не обращался.

Напомним, список системно значимых банков включает в себя 11 кредитных организаций. Среди них: Сбербанк, ВТБ, «Россельхозбанк», «Газпромбанк», банк «ФК Открытие», «ЮниКредит Банк», «Райффайзенбанк», «Промсвязьбанк», «Альфа-Банк, «Росбанк» и «Московский Кредитный Банк». Напомним, что последний был включен в перечень последним — в 2017 году.