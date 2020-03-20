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В Татарстане представили камеру мониторинга активности водителя

14:38, 20.03.2020
В Татарстане представили камеру мониторинга активности водителя
Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана специалисты «Яндекс.Такси» представили камеру мониторинга активности водителя и его сосредоточенности на управлении транспортом.

В программу устройства заложены индивидуальные параметры активности конкретного водителя. Это позволяет камере отслеживать и сверять действия водителя и его состояние.

Оборудование устанавливается в кабине транспортного средства и не мешает обзору.

Если водитель начнет отвлекаться от дороги, у него снизится внимание или он начнет засыпать, камера подаст сигнал, передает пресс-служба Миндортранса РТ.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ запустил пилотный проект по оборудованию автобусов и маршруток системой датчиков, контролирующих состояние водителя и не дающих ему потерять бдительность или заснуть на маршруте. Устройство тестируется в том числе и в Татарстане.

ТехнологииITАвтоБизнесТранспорт Татарстан
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