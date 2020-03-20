Родной брат Свечникова опроверг слухи о его возвращении в «Ак Барс»

Нападающий клуба НХЛ «Каролина Харикейнз» Андрей Свечников исключил возвращение своего родного брата Евгения Свечникова из Америки в казанский «Ак Барс».

«Я знаю, мой брат силен духом. Пробьется в основу клуба НХЛ и будет развиваться. То, что он вернется назад в Россию, — это все вранье. Он никуда не собирается. А будет пробиваться наверх», — приводит слова Свечникова «Матч ТВ».



Напомним, ранее сообщалось о возвращении нападающего «Детройт Ред Уингз» Евгения Свечникова в «Ак Барс» по окончании нынешнего сезона.

До отъезда в 2014 году в канадскую юниорскую лигу Свечников выступал в молодежной команде казанцев. За основную команду «Ак Барса» хоккеист сыграл три матча в КХЛ в сезоне 2013/2014.

Он был задрафтован «Детройтом» в первом раунде драфта-2015 под общим 19-м номером. Выступая в НХЛ, 23-летний нападающий сыграл 20 матчей и набрал 4 (2+2) очка.