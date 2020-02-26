Евгений Свечников из «Детройта» может вернуться в «Ак Барс»

Нападающий системы клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников может вернуться в казанский «Ак Барс». Об этом во время эфира «Спорт-Экспресса» сообщил журналист Алексей Шевченко.

До отъезда в 2014 году в в канадскую юниорскую лигу Свечников выступал в молодежной команде «Ак Барса». За основную команду казанцев хоккеист сыграл три матча в КХЛ в сезоне 2013/2014.

Он был задрафтован «Детройтом» в первом раунде драфта-2015 под общим 19-м номером.



Выступая в НХЛ 23-летний нападающий сыграл 20 матчей и набрал 4 (2+2) очка. Большую часть времени Свечников пропустил из-за травмы. В АХЛ на его счету 97 (38+59) очков в 176 играх.