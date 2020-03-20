В Казани отменили матч «Динамо-Казань» — «Динамо-Москва»
Как стало известно «Реальному времени», завтрашний матч между «Динамо-Казань» и «Динамо-Москва» полуфинала российской Суперлиги по волейболу среди женщин отменен.
Он должен был пройти 21 марта в 17.00 в казанском Центре волейбола без зрителей.
Матч намеревались провести, несмотря на запрет Минспорта РТ.
Напомним, что в Татарстане перенесли все спортивные мероприятия и закрыли все спортшколы на карантин. Соответствующий приказ подписал министр спорта РТ Владимир Леонов.
Ранее сообщалось, что руководство волейбольного клуба «Зенит-Казань» прокомментировало слухи о заражении доигровщика команды Эрвина Нгапета.СпортВолейбол Татарстан
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