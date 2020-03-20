Bloomberg: нефтяные трейдеры прогнозируют падение цен на нефть до $5

Аналитики Bloomberg прогнозируют снижение цен на нефть на фоне распада сделки ОПЕК+ и эпидемии нового коронавируса. 18 из 20 опрошенных агентством нефтяных трейдеров считают, что стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже.

По данным агентства, нефть марки WT опустится еще на $3—5. Такая цена может продержаться как несколько недель, так и до конца года, передает РБК.

Вчера цена российской нефти Urals, которую поставляют в Европу, упала ниже $19 за баррель. Это минимум с начала 2002 года.