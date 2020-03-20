После выходных температура воздуха в Казани опустится до минус 10 градусов

На Татарстан надвигается резкое похолодание. Уже в выходные температура понизится до -6 градусов, а в начале следующей неделе — до -10.

Согласно данным Гидрометцентра РТ, сохранится влияние тыла циклона с северо-западными ветрами. В субботу, 21 марта, пройдет небольшой снег, днем ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха опустится до -1°C...-6°C ночью и до 0..+5°C днем.

Понижение продолжится в воскресенье. Ночью прогнозируется понижение до минус 5 — 10 градусов, днем ожидается не выше -4°C...+1°C. Местами пройдет снег.



В начале следующей недели сохранится холодная погода, местами с небольшим снегом. Температуры воздуха ночью будут понижаться до -4°C...-9°C, днем составят -1°C...+4°C.