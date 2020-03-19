В Казани организаторы не стали переносить митинг против поправок в Конституцию

Мэрия Казани предложила организаторам перенести митинг против поправок в Конституцию, который должен пройти на этих выходных. Однако активисты намерены провести мероприятие.

Городские власти поставили условие, что в случае проведения организаторы должны обеспечить использование медицинских масок и замер температуры, передает «Коммерсант». То есть участники должны быть защищены от распространения коронавируса.

Один из организаторов, Марина Шоетова, заявила, что планируется выполнить все требования мэрии. Акция заявлена на 300 человек.

Напомним, что в Татарстане введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения нового коронавируса COVID-10.