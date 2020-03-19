«Авангард» не будет продлевать контракт с Клинкхаммером

«Авангард» не будет продлевать контракт с канадским нападающим Робом Клинкхаммером, об этом сообщил президент омского клуба Максим Сушинский.

Хоккеист перешел в состав омичей в середине нынешнего сезона. В последнем матче регулярного чемпионата Клинкхаммер получил сотрясение мозга и полностью пропустил серию плей-офф против «Салавата Юлаева».

«По отдаче его игра нам очень помогла в сезоне. Жаль, он не сыграл в плей-офф. Думаю, он мог бы нам помочь. Продлевать контракт с Клинкхаммером мы не будем», — заявил Сушинский.

Отметим, что Клинкхаммер является обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» в сезоне-2017/18. На его счету победная шайба в последнем матче финала. По окончании прошлого сезона он покинул казанский клуб в статусе свободного агента.