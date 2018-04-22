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«Ак Барс» в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина

19:18, 22.04.2018 8
«Ак Барс» в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» обыграл московский ЦСКА. Пятая встреча финала Кубка Гагарина закончилась со счетом 1:0. Счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу казанцев.

Единственную шайбу забросил Роб Клинкхаммер на 42-й минуте.

Таким образом, «Ак Барс» в третий раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина. До этого казанский клуб выигрывал этот трофей в 2009-м и 2010 году.

СпортХоккей Татарстан
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    УРА ТАТАРЫ ВЗЯЛИ МОСКВУ. ПОЗДРАВЛЯЮ КУБКОМ ТАТАРИНА. РАХМАТ СЕЗГА ЕГЕТЛАР. ТАТАРЛАР БЕЗ БЕРГА.
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    Анонимно 08:34
    Насчет татар Вы похоже погорячились. Ура легионеры, так должно звучать Ваше поздравление. И позор всем нам татарам, что своей школы хоккея пока не наблюдается.
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  • Анонимно 22 апр
    УРАААААААААААААААААААААААААААА
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  • Анонимно 22 апр
    ТАТАРСТАН АЛГА. АК БАРС ТАТАРИН КУБОГЫН АЛДЫК. МОЛОДЦЫ ПОЗДРАВЛЯЮ. МОЛОДЦЫ.
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  • Анонимно 22 апр
    кубок Гагарина(ТАТАРИНА) наш!!!!
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  • Анонимно 22 апр
    БРАВО АК БАРС!!!
    А ТО В МОСКВЕ ВСЕ БЫЛИ УВЕРЕННЫ ЧТО ЧЕМПИОНСТВО РАЗЫГРАЮТ ЦСКА И СКА,,,,БРАВО АК БАРС!!!
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  • Анонимно 22 апр
    Ага! А теперь Игорь Иваныч с Миллером обидятся и пришлют в Татнефть корзинку с колбасой. :-)
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  • Анонимно 14:41
    Народ! До чего же мы простые! Чему же радоваться? Во всех клубах России играют легионеры. Мы им огромные деньги платим и потом они нас обыгрывают в ЧМ. Мы же их тренируем! Нищий народ радуется игре миллионеров...
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