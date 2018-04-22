«Ак Барс» в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» обыграл московский ЦСКА. Пятая встреча финала Кубка Гагарина закончилась со счетом 1:0. Счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу казанцев.

Единственную шайбу забросил Роб Клинкхаммер на 42-й минуте.

Таким образом, «Ак Барс» в третий раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина. До этого казанский клуб выигрывал этот трофей в 2009-м и 2010 году.