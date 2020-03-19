Средняя стоимость строящегося жилья в России за два года выросла почти на 25%

На начало марта 2020 года средняя стоимость на рынке строящегося жилья достигла 80,8 тысячи рублей за 1 кв.м. За два года она выросла на 22,6%.

В годовом выражении стоимость выросла на 13% (в начале марта 2019 года она достигла 71,2 тыс. рублей), передает ТАСС со ссылкой на аналитический обзор «Строительство жилья профессиональными застройщиками», на Едином ресурсе застройщиков.

Дороже всего строящееся жилье продается в Москве (170,8 тыс. рублей за «квадрат»), а самое дешевое — в Ингушетии (28,8 тыс. руб.).

Отмечается, что в среднем по России площадь строящейся квартиры составляет 49,7 кв.м. Самые крупные квартиры строятся в Ингушетии (90 кв.м), самые маленькие — в Ленинградской области (38,6 кв.м).