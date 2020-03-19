МВД Татарстана призвало не нагнетать обстановку из-за распространения коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министерство внутренних дел (МВД) Татарстана призвало жителей и гостей республики не нагнетать обстановку из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции.

«Поддаваться паникерским настроениям и верить всему подряд, что пишут в соцсетях, не стоит», — отметили в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что существует административный штраф за распространение недостоверной информации. Если распространение фейков создало угрозу причинения вреда жизни, и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и т.д., то штраф составит от 30 тыс. (для граждан) до 500 тыс. (для юрлиц) рублей.

Ранее «Реальное время» подробно писало о распространении фейков в Татарстане из-за коронавируса.