МВД Татарстана призвало не нагнетать обстановку из-за распространения коронавируса
Министерство внутренних дел (МВД) Татарстана призвало жителей и гостей республики не нагнетать обстановку из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции.
«Поддаваться паникерским настроениям и верить всему подряд, что пишут в соцсетях, не стоит», — отметили в пресс-службе ведомства.
Там напомнили, что существует административный штраф за распространение недостоверной информации. Если распространение фейков создало угрозу причинения вреда жизни, и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и т.д., то штраф составит от 30 тыс. (для граждан) до 500 тыс. (для юрлиц) рублей.
Ранее «Реальное время» подробно писало о распространении фейков в Татарстане из-за коронавируса.ОбществоВласть Татарстан
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