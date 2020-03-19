В «Салавате Юлаеве» уверены, что Умарк вернется в расположение клуба

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов заявил, что нападающий уфимцев Линус Умарк вернется в расположение клуба в случае возобновления сезона в КХЛ.

— Линус — очень эмоциональный человек. Он будет делать все, что скажет клуб, — считает Курносов.

Такое заявление гендиректор уфимцев сделал после интервью Умарка шведскому изданию, где тот сообщил, что не намерен возвращаться в Россию. Ранее КХЛ приостановила розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина до 10 апреля. Контракт Умарка с «Салаватом Юлаевым» рассчитан до 30 апреля.

Отметим, что вместе со шведом Россию также покинули остальные иностранные хоккеисты уфимского клуба. Руководство «Салавата Юлаева» было против отъезда вратаря Юхи Метсолы, защитника Филипа Ларсена и нападающих Теему Хартикайнена, Линуса Умарка и Сакари Маннинена, однако те решили вернуться домой. Есть вероятность, что они могут не успеть к возобновлению сезона в КХЛ.

Напомним, вчера соперник «Салавата Юлаева» по полуфиналу Востока «Ак Барс» обратился в КХЛ с просьбой досрочно завершить плей-офф Кубка Гагарина. Президент лиги Алексей Морозов заявил, что в организации рассмотрят все варианты, в том числе и с прекращением сезона.