В Казани демонтируют 12 самовольно установленных ларьков

В Казани снесут 12 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии города.

Демонтажу подлежат торговые объекты на улицах Кул Гали, Ломжинской, Максимова и других.

Павильоны требуется добровольно снести в срок с 20 по 24 марта, в противном случае принудительно их начнут демонтировать с 25 марта по 23 июня.

Ранее власти города постановили снести более 100 киосков и павильонов.

