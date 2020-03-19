В Казани демонтируют 12 самовольно установленных ларьков
В Казани снесут 12 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых павильонов. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии города.
Демонтажу подлежат торговые объекты на улицах Кул Гали, Ломжинской, Максимова и других.
Павильоны требуется добровольно снести в срок с 20 по 24 марта, в противном случае принудительно их начнут демонтировать с 25 марта по 23 июня.
Ранее власти города постановили снести более 100 киосков и павильонов.
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