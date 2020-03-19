Налоговая Набережных Челнов ответила на претензии малого бизнеса

Федеральная налоговая служба по Набережным Челнам прокомментировала «Реальному времени» то, что в городе поднялась новая волна «наездов» налоговиков на малый бизнес.

Издание ранее писало, ФНС разослала предпринимателям «письма счастья», требуя увеличить налоговую базу по НДФЛ либо доказать ее обоснованность пакетом документов.

В ведомстве сообщили, что налоговые органы действуют в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, ФНС установила приказами дополнительные контрольные соотношения к расчету по страховым взносам и расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, определяющие соответствие размера выплат застрахованным лицам МРОТ и величине средней заработной платы в субъекте РФ.

«Если сумма выплат меньше МРОТ и (или) сумма выплат больше МРОТ, но сумма выплат меньше средней заработной платы в субъекте Российской Федерации по соответствующей отрасли экономики за предыдущий расчетный период (календарный год), налоговый орган в соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ направляет сообщение плательщику о выявленных ошибках, противоречиях, несоответствиях с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок», — сообщили в ФНС.

В случае если после рассмотрения пояснений налоговики установят факт нарушения, то будет рассматриваться вопрос о проведении иных мероприятий налогового контроля с целью выявления возможного занижения налоговой базы.

«В последние годы изменен подход к организации контрольной работы налоговых органов. Акцент сделан на комплексном анализе финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, и как следствие — отказ от тотального контроля и переход к контролю, основанному на критериях риска», — подчеркнули в налоговой.