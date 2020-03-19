В Челнах промышленные альпинисты испортили фасад дома из-за долгов по зарплате

Фото: кадр видео из соцсети

В Набережных Челнах промышленные альпинисты испортили фасад дома, который сами же и отремонтировали. Сделали они это из-за невыплаты зарплаты.

В соцсетях появилось видео, как рабочие сбивают утеплитель с фасада дома, на котором «красуется» надпись «Дети голодны». Объясняют они свои действия тем, что компания «Рафстрой» не оплатила сделанные работы.

«Все, кто знает такого человека, как Раф, даю большой совет челнинским альпинистам или из других городов: не работайте с этим человеком никогда. Он обманывает, не отдает деньги, не рассчитывает. Торец был сделан в полном объеме, расчета нет, денег нет, когда будет — не знает. Ничего конкретного не говорит», — комментирует автор ролика, пообещав, что альпинисты сломают все, что сами же и сделали.

