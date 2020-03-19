В Нидерландах министр упал в обморок при обсуждении коронавируса
Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брейнс почувствовал себя плохо при обсуждении ситуации с коронавирусом в стране. Он упал в обморок.
На кадрах видно, что Брейнс выслушивал отчет, и внезапно упал за трибуну. Ему бросились помогать коллеги, привели его в чувство. После этого министр выпил немного воды и покинул зал заседаний.
В Twitter-аккаунте он объяснил, что обморок связан с переутомлением в последние несколько недель.
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