Sony провела презентацию новой PlayStation 5

Компания Sony раскрыла технические характеристики PlayStation 5 на онлайн-презентации приставки. Главный инженер проекта PlayStation Марк Церни рассказал, что консоль получит SSD-накопитель на 825 гБ памяти, что позволит загружать 2 гБ данных за четверть секунды.

Новая PlayStation получит восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3,5 ГГц, передает «РИА Новости». Консоль оснастят видеокартой RDNA 2 от AMD мощностью 10,3 терафлопса. Также она получит 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6.

На модель установят SSD-накопитель с 825 гигабайтами памяти и дисковод 4К UHD Blu-Ray.

Консоль поддерживает режим обратной совместимости, а значит, на ней можно будет запускать большую часть игр для предыдущих поколений PlayStation.