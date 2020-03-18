В администрации Кировского и Московского районов Казани сотрудники начали работать в перчатках

Сотрудники администрации Кировского и Московского районов Казани начали работать в перчатках. Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец.

Ранее эксперты пришли к выводу, что ношение масок и перчаток является не только бесполезной мерой профилактики коронавируса, но и может способствовать распространению заболевания.

Тем временем премьер-министр РФ Михаил Мишустин разрешил привлекать заключенных и военных к производству медицинских масок.