Мишустин распорядился отправить на производства масок зэков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин разрешил привлекать заключенных и военных к производству медицинских масок. Он подписал соответствующее распоряжение правительства.

Подлинность документа подтвердили два чиновника, пишет РБК. В документе глава кабмина, в частности, обязал Минпромторг, Минобороны, Минпросвещения, Минобрнауки и Росгвардию обеспечить военным, студентам и учащимся колледжей условия для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок, отмечают «Ведомости».

Ранее «Юла» и Avito решили запретить торговать масками на своих площадках, чтобы не поощрять спекулянтов и мошенников.

