ЦИК рекомендовал избрать Андрея Кондратьева на пост председателя избиркома Татарстана
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на заседании рекомендовала избрать Андрея Кондратьева председателем ЦИК Татарстана.
«Предложить Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан кандидатуру Кондратьева Андрея Станиславовича для избрания его на должность председателя ЦИК Республики Татарстан», — говорится в постановлении.
Ранее должность председателя ЦИК Татарстана занимал Мидхат Шагиахметов. Позже его назначили министром экономики республики.
Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов ввел в состав Центральной избирательной комиссии республики Андрея Кондратьева.
Ранее сообщалось, что ЦИК России намерен направить обращение президенту РТ Рустаму Минниханову с предложением назначить членом Центризбиркома Татарстана с правом решающего голоса Андрея Кондратьева.
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