Экс-главу московского Следкома приговорили к 12 годам колонии строгого режима

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Мосгорсуд признал экс-главу следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова виновным в получении крупных взяток и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 196 млн рублей.

Также Дрыманова лишили звания генерал-майора юстиции и запретили ему работать в силовых структурах в течение пяти лет после освобождения.

Прокуратура просила приговорить Дрыманова к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 196 миллионов рублей, пишет ТАСС.



Напомним, что в июле 2018 года суд арестовал Дрыманова. Ему предъявили обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Мужчина не признал вину и заявил, что возбужденное против него уголовное дело — оговор.

Следствие считает, что бывший главный следователь Москвы Дрыманов получил $200 тыс. за освобождение из следственного изолятора подельника криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) — Андрея Кочуйкова (Итальянец), и смягчение его обвинения. Последнего задержали после перестрелки в Москве в декабре 2015 года.