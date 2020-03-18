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На российских дорогах появится новый знак фотовидеофиксации

11:13, 18.03.2020
На российских дорогах появится новый знак фотовидеофиксации
Фото: wikipedia.org

На дорогах России появится новый знак, предупреждающий водителей о камерах фотовидеофиксации. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале правовой информации.

Документом предлагается взамен знака дополнительной информации (таблички) 8.23 «Фотовидеофиксация», который используется для уточнения действия знака, с которым она применяется, внести новый.

Так, табличка 6.22 «Фотовидеофиксация» будет использоваться для обозначения мест, на которых используются работающие в автоматическом режиме стационарные или передвижные специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений ПДД, указывается в пояснительной записке.

Также отмечается, что новый знак позволит сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков и положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения.

Отметим, что все дорожные знаки, светофоры, разметки и номера будут приведены в соответствие с ГОСТом, введенным с 1 апреля.

Ранее сообщалось, что в 2020 году на российских табличках появятся знаки, обозначающие камеру треногу.

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