На российских дорогах появится новый знак для обозначения камер-треног

В России в 2020 году на дорогах появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация», которые будут обозначать камеры-треноги.

Однако в будущем году планируется запретить применять знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога» на прямоугольных щитах с желто-зеленым фоном. Также в числе нововведений уточняется, что отсутствие желтой разметки у обочины не будет гарантировать водителю разрешение парковки в этой зоне.

Как сообщает «Коммерсант», данные требования есть в новой редакции ГОСТа по применению дорожных знаков. Документ находится на «последней стадии утверждения».

Информационную табличку 8.23 «Фотовидеофиксация» можно будет применять на желтом фоне, в качестве временного знака, устанавливая на временных переносных опорах и информационных щитах. Это позволит ее использовать для обозначения передвижных комплексов фиксации нарушений.

Кроме того, во всех городах теперь можно будет использовать комбинацию нескольких изображений знаков на одном поле: например, знака «Парковка» с табличкой «Инвалид» или «Платные услуги».

Ранее сообщалось, что на дорогах Татарстана увеличат количество камер тотального контроля.