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Петербуржец, бегущий до Владивостока, добежал до Елабуги и Челнов

10:06, 18.03.2020
Петербуржец, бегущий до Владивостока, добежал до Елабуги и Челнов
Фото: скриншот

Житель Санкт-Петербурга Максим Егоров, который намерен провести эксперимент и пробежать всю территорию России — от Санкт-Петербурга до Владивостока, добежал до Елабуги и Набережных Челнов, об этом он сообщил в «Инстаграме».

Молодой человек рассказал, что по автограду бежалось полегче.

В день он пробегает в среднем 35 км, в последний раз он поставил рекорд — преодолел 70 км.

Ранее Максим рассказал «Реальному времени» о том, почему он решил взяться за такое испытание. Подробности — в материале интернет-газеты.

Общество Татарстан
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