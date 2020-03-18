Петербуржец, бегущий до Владивостока, добежал до Елабуги и Челнов

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Житель Санкт-Петербурга Максим Егоров, который намерен провести эксперимент и пробежать всю территорию России — от Санкт-Петербурга до Владивостока, добежал до Елабуги и Набережных Челнов, об этом он сообщил в «Инстаграме».

Молодой человек рассказал, что по автограду бежалось полегче.

В день он пробегает в среднем 35 км, в последний раз он поставил рекорд — преодолел 70 км.

Ранее Максим рассказал «Реальному времени» о том, почему он решил взяться за такое испытание. Подробности — в материале интернет-газеты.