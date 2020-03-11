«Русский Форрест Гамп» добежал до Казани

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10 тысяч километров за полгода

До Казани добежал Максим Егоров, который намерен провести эксперимент и пробежать всю территорию России — от Санкт-Петербурга до Владивостока.



Забег Егоров начал 27 января. В день он покрывает около 35 километров. Таким образом, 10 тысяч километров он намерен осилить всего за полгода. Бегун из Санкт-Петербурга рассказал «Реальному времени» о том, почему он решил взяться за такое серьезное испытание.



Инженер по образованию, Егоров мечтал «что-то изменить у себя в голове». Что делать, не выбирал: в один прекрасный момент понял, что просто любит бегать.

Маршрут Максима Егорова. В посте уместилась лишь 1/5 часть всех населенных пунктов.

— Почти все из нас хотят сделать в жизни что-то [значимое]. И не знают, с чего начать. А может, попросту боятся, прикрываясь какими-либо обстоятельствами. Я такой же, просто желание что-то изменить превысило обстоятельства. Я тоже не знал, что делать, я знал и знаю, что люблю бегать, и, может, с помощью этого любимого дела своими ногами смогу что-то изменить у себя в голове. Да и не только у себя в голове, а может, еще у кого-то в этом «большинстве» что-то поменяется, — рассказал нам Максим.

Минус 80 тысяч рублей за полтора месяца

Первый вопрос, который возникает у людей, которые впервые услышали о подобной затее: «На какие деньги человек может позволить себе оставить работу на полгода и отправиться бежать?» По словам Максима, свою затею он воплощает, взяв кредит, а еще ему помогают финансами неравнодушные люди. За полтора месяца забега было потрачено около 80 тысяч рублей.

— Денег у меня в начале пути не было, было только желание что-то изменить в жизни, хотя бы попробовать. Была кредитка, до начала забега мне увеличили лимит на ней на 90 тысяч. Как раз, чтобы начать. Сейчас осталось порядка 30 тысяч — это с учетом того, что мне люди скидывали денег, в том числе и незнакомые, — поделился с «Реальным временем» Егоров.



Максим останавливается в хостелах, но все чаще люди из разных городов приглашают его погостить у них. Многие сравнивают Егорова со знаменитым кинематографическим бегуном — Форрестом Гампом, который отправился бежать, а по пути к нему присоединялись другие люди.

Сегодня Егоров переночевал в Казани и направился в сторону Набережных Челнов. За среду он планирует пробежать 52 километра.

Ольга Плешкова