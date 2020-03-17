Путин не переносил голосования по поправкам в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля. Он подписал соответствующее постановление.

«Назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Согласно документу, вопрос на голосовании будет сформулирован следующим образом: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

При этом в сегодняшней беседе с председателем ЦИК Эллой Панфиловой глава государства подчеркнул, что возможность отложить голосование есть. Он упомянул о пандемии коронавируса и отметил: «мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия».