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Жители поселка Дальний пожаловались на свалку мусора на берегу озера

20:42, 17.03.2020
Жители поселка Дальний пожаловались на свалку мусора на берегу озера

Жители поселка Дальний возмущены действиями городских служб, сбрасывающих снег и лед на берегу озера. На свалке можно найти кирпичи и бетонную пыль, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В МУП «Городские мосты» сообщили, что свозят собранный с дорог лед под контролем экологов и нарушений нет. Этот лед не был принят снегоплавильными станциями.

В Минэкологии также подтвердили, что держат ситуацию на контроле.

Общество Татарстан
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