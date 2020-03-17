Госдума одобрила законопроект об опасных фейковых новостях

Депутаты Госдумы одобрили законопроект, предполагающий наказание за распространение фейковых сообщений, которые могут посеять панику.

Проект предполагает наказание в виде штрафа, передает «Российская газета». Его размер для физлиц составит 3—5 тысяч рублей, для должностных лиц — 30—50 тысяч рублей, а юрлиц — 0,4—1 млн рублей.

А сама недостоверная информация, создающая угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и наступления иных тяжких последствий, будет оперативно блокироваться.

Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников напомнил о распространяемых после пожара в «Зимней вишне» сообщениях о сотнях погибших. Также он вспомнил о ситуации, когда после теракта в петербургском метро в Сети назвали его организатором башкирского дальнобойщика Ильяса Никитина.