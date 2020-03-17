Казанским школам закупят оборудование для обучения детей с ограниченными возможностям здоровья

Минобрнауки Татарстана определило исполнителей заказа по поставке спецоборудования в школы Казани для образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

Оборудование будет поставлено в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На эти цели выделено 9 млн рублей.

Поставка должна осуществиться до 31 июля 2020 года. Согласно техзаданию, подрядчику необходимо обеспечить школы, в частности казанские образовательные учреждения №61 и №142 для детей с ограниченными особенностями здоровья, комнатами для психологической разгрузки, интерактивными логопедическими и развивающими столами, интерактивным развивающим полом, развивающе-коррекционным комплексом с видеобиоуправлением.

Закупка была размещена 4 марта, 16 марта определили победителей аукциона. Тендер выиграли две организации — ООО «Ростап» (занимается поставкой и монтажом интерактивного оборудования) и ООО «Студия психологии, эстетики и медицины «Виэль».