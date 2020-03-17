Тренер «Уфы» Евсеев: «Вероятнее всего, РПЛ сегодня приостановят»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сообщил, что сегодня могут объявить о приостановке проведения чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

«Сегодня должна была состоятся тренерская конференция, хорошая возможность увидеться с коллегами в спокойной обстановке, поговорить без спешки. Но ее перенесли из-за коронавируса. Жаль. Потому что в нашей интенсивной жизни не хватает именно таких встреч и разговоров. С теми, кто тебя тренировал, с кем ты играл, с кем делаем одно общее дело.

Ждем, что сегодня к вечеру будут и другие новости. Чемпионат вероятно приостановят, как и в других странах. Для «Уфы» это невыгодно, мы в хорошей форме. Но ситуация такая, что пауза нужна. Будет непросто, потому что придется ждать. Думать, как тренироваться, как поддерживать форму. Без матчей это непросто, и без понимания как будет развиваться ситуация, когда футбол вернется на стадионы, что-то планировать тяжело.

Берегите себя, своих близких. Будьте сильными и знайте, что футбол все равно скоро вернется. Потому что это наша жизнь — мяч, поле, болельщики, эмоции, победы. Просто немного подождем. Как бы жизнь ни тасовала карты, все равно играть нам», — написал Евсеев в своем «Инстаграм».

Напомним, накануне Министерство спорта России призвало приостановить проведение российских соревнований из-за пандемии коронавируса. Также мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете в столице мероприятий численностью более 50 человек. Сразу после этого два матча 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» и «Локомотив» — «Оренбург», намеченные для проведения в Москве, были отменены.